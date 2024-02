Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstag, den 15.02.2024 zwischen 08:50 und 09:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Insignia, welcher in der Straße "Am Brückweg" in Rüsselsheim geparkt war. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 / 6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell