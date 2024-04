Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Junge Männer prügeln sich

In einem Teilort von Leutkirch kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Nach Schilderung des 33-jährigen Geschädigten wurde er von 3 Tatverdächtigen angegriffen, geschlagen und als er am Boden lag mit den Füßen getreten. Hierbei zog er sich eine stark blutende Verletzung an der Nase zu und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt. Die Polizei aus Leutkirch hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Leutkirch

Tasche löste Küchenbrand aus

Auf Grund von Unachtsamkeit geriet am Freitagabend gegen 20:00 Uhr eine Küche in einem Bungalow in einer Ferienanlage nahe Leutkirch in Brand. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Ursache, dass beim Einzug in den Bungalow eine Tasche auf dem Herd abgestellt und versehentlich die Herdplatte eingeschaltet wurde. Nach dem Bezug des Bungalows ging die Familie zunächst auf einen Spielplatz. Als ein Familienmitglied kurze Zeit später zurückkam wurde eine starke Rauchentwicklung und ein akustischer Rauchmelder wahrgenommen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand in der Küche sofort gelöscht. Im Bungalow war zur Brandzeit noch der Familienhund, welcher sofort gerettet und anschließend zur Untersuchung in eine Tierklinik verbracht wurde. Durch den Brand wurde eine Wand stark zerstört und es entstand ein Sachschaden zwischen 30.000 - 40.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Familie wurde derweilen in einem anderen Bungalow untergebracht.

