Tettnang

Verkehrskontrollen - Alkoholisiert am Steuer

Allgemeine Verkehrskontrollen des Polizeireviers Friedrichshafen haben für einen 43-Jährigen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Folge. Die Beamten hatten den Autofahrer am Donnerstagabend in der Bodnegger Straße gestoppt und seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Dabei zeigte der 43-Jährige deutliche Anzeichen dafür, dass er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hat. Ein Alkoholvortest bestätigte den Verdacht der Beamten, er ergab über zwei Promille. Der Verkehrsteilnehmer durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme abgeben. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Friedrichshafen

In Gegenverkehr geraten - Rund 20.000 Euro Sachschaden

Aus noch unklaren Gründen ist am Donnerstag gegen 13.45 Uhr eine 54-jährige VW-Fahrerin in der Zeppelinstraße in den Gegenverkehr geraten und hat dabei einen Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden verursacht. Die 54-Jährige kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem VW-Polo einer entgegenkommenden 83-Jährigen. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, mussten ihre stark beschädigten Wagen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Gurt- und Handykontrollen - Autofahrer ohne Führerschein am Steuer

Ernüchternd ist die Bilanz von Gurt- und Handykontrollen, die Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstag im Friedrichshafener Stadtgebiet durchgeführt haben. 23 Fahrzeuglenker oder Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt, 17 Autofahrer haben während der Fahrt ihr Mobiltelefon genutzt. Auf die Betroffenen kommt infolge der Kontrollen ein Bußgeld, sowie bei der Nutzung des Mobiltelefons auch ein Punkt in Flensburg zu. Einen 31 Jahre alten Autofahrer, der sowohl sein Handy nutzte, als auch ohne Gurt unterwegs war, erwartet darüber hinaus eine Strafanzeige. Er konnte den Beamten bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen, weshalb er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird. Dem nicht genug, waren auch alle vier Reifen seines Wagens deutlich abgefahren und verfügten über kein ausreichendes Profil mehr.

Friedrichshafen

Mann belästigt Spaziergängerin

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage hat das Polizeirevier Friedrichshafen eingeleitet, nachdem eine Teenagerin am Donnerstagmittag in Begleitung ihrer Mutter von einem Unbekannten belästigt wurde. Der Mann fuhr gegen 12.15 Uhr im Bereich Colsmanstraße / Riedlewald mehrere Male mit seinem E-Scooter an der jungen Frau vorbei, starrte sie an und machte gestikulierend sexuelle Anspielungen. Der Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alt, schlank, 175 bis 185 cm groß und mit dunklen Augen sowie dunklen zersausten Haaren und Dreitagebart beschrieben. Während der Tat trug er demnach schwarze Sicherheitsschuhe, einen schwarzen Rucksack, ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Arbeitshose mit einer langen roten Linie an der Seite. Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

In Verkaufswagen auf Schulgelände eingestiegen

In einen Verkaufswagen, der von Schülern auf einem Schulgelände in der Obertorstraße betrieben wird, ist zwischen Dienstag und Donnerstag ein Unbekannter eingestiegen. Der Täter verschaffte sich unbefugt Zutritt zu dem Wagen und entwendete neben mehreren Snacks auch Bargeld in Höhe von rund 150 Euro. Nach dem Diebstahl wurde Anzeige beim Polizeirevier Überlingen erstattet, das nun Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen hat. Hinweise auf den Täter nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Weitere Anzeigen gegen unbekannten Randalierer

Der Unbekannte, der am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr auf dem Weg von Oberuhldingen nach Unteruhldingen unter anderem mehrere Mülltonnen umgeworfen hatte (wir berichteten gestern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5755286 ), dürfte auch für zwei weitere Beschädigungen verantwortlich sein. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, wurden ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Glasfront einer Bankfiliale in der Achstraße eingeworfen sowie im Nahbereich ein Pkw durch einen Fußtritt an der Beifahrertüre beschädigt. Hinweise im Zusammenhang mit den Taten nehmen weiterhin die Beamten des Polizeipostens Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

