PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg stellt Kriminalstatistik 2023 vor

Landkreise Ravensburg/Sigmaringen/Bodenseekreis (ots)

+++ Gesamtzahl der Straftaten entgegen des Landestrends leicht rückläufig

+++ Kriminalitätsniveau deutlich niedriger als in Land und Bund

+++ Zwei Drittel aller Straftaten werden aufgeklärt - Aufklärungsquote deutlich über dem Landesschnitt

+++ Betrug rückläufig, Raub- und Diebstahlsdelikte angestiegen

+++ Einbruchskriminalität nach wie vor auf niedrigem Niveau

+++ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf Allzeithoch

+++ Erneut mehr Gewalt gegen Polizeibeamte

"Das Jahr 2023 war im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg geprägt von einem leichten Rückgang der Gesamtzahl aller Straftaten. Im Gegensatz dazu weist der Landestrend mit einem Plus von über acht Prozent einen deutlichen Anstieg auf", betonte Polizeipräsident Uwe Stürmer anlässlich der Vorstellung des Sicherheitsberichts des Polizeipräsidiums Ravensburg bei einer Pressekonferenz am Freitag, 12.04.24. Der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen, Leitender Kriminaldirektor Alexander Dürr, ergänzt: "Außerdem konnte die Aufklärungsquote nochmals leicht gesteigert werden, sodass im vergangenen Jahr zwei Drittel aller Straftaten aufgeklärt werden konnten und wir mit 66,8 Prozent auch hier über dem Landesschnitt von 63,5 Prozent lagen. Diese positiven Zahlen sind auch das Resultat der äußerst engagierten Arbeit all unserer Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei, die tagtäglich durch ihren Einsatz zu der vergleichsweise guten Sicherheitslage in den drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis beitragen, für die das Polizeipräsidium Ravensburg zuständig ist," so der Kripochef.

Polizeipräsident Stürmer weiter: "An dieser Tatsache ändert auch die jüngste Häufung mehrerer schwerer Straftaten in der ersten Aprilwoche nichts. So lag die Kriminalitätsbelastung pro Einwohner, die sogenannte Häufigkeitszahl, mit 4.599 im Jahresschnitt um fast 13 Prozent unter dem Landesschnitt (5.272). Im Vergleich zur bundesweit registrierten Häufigkeitszahl von 7.042 wurde im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg eine sogar um rund 35 Prozent geringere Kriminalitätsbelastung registriert. Auch wenn die jüngsten spektakulären Straftaten das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachvollziehbar beeinträchtigen, so belegt der Vergleich mit der Kriminalstatistik des Landes und des Bundes, dass wir am Bodensee und in Oberschwaben in der Gesamtschau nach wie vor in einer sehr sicheren Region leben."

In dem über vierzigseitigen Sicherheitsbericht, der im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Ravensburg unter

https://ppravensburg.polizei-bw.de/polizeipraesidium-ravensburg/statistiken/

öffentlich abrufbar ist, stellt die Polizei jährlich die Entwicklung der aktuellen Sicherheitslage dar. Durch eine detaillierte grafische Aufbereitung der verschiedenen Deliktsfelder und der Tatverdächtigen, ergänzt um Erläuterungen, wird die Kriminalitätsbelastung in der Region Bodensee-Oberschwaben transparent abgebildet. Die Zahlen sollen die Möglichkeit geben, sich objektiv und faktenbasiert über die tatsächliche Kriminalitätslage zu informieren.

Der Sicherheitsbericht erscheint wie jedes Frühjahr kurz nach der Veröffentlichung der landesweiten Polizeilichen Kriminalstatistik durch das Innenministerium Baden-Württemberg.

