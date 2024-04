Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einem Vorfall am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr in der Friedrichstraße ermittelt die Polizei. Zeugen hatten die Beamten zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Streife verließen alle Beteiligten die Örtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 28-Jähriger mit leichten Gesichtsverletzungen und beschädigter Bekleidung im Bereich des Zeppelindenkmals angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und zeigte sich der Polizei gegenüber wenig mitwirkungsbereit. Zudem verstrickte er sich im Rahmen seiner Befragung mehrfach in Widersprüche. Die genauen Hintergründe der Tätlichkeit sowie weitere Beteiligte sind aktuell noch unbekannt und müssen nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Friedrichshafen

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Im Verdacht, in deutlich alkoholisiertem Zustand am Mittwochabend einen Pkw gelenkt zu haben, steht ein 37-Jähriger. Zeugen hatten kurz nach 22 Uhr in der Maybachstraße einen Audi beobachtet, der in starken Schlangenlinien unterwegs war, und daraufhin die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung wurde der Pkw geparkt festgestellt. Nachdem der Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte, stellten die Beamten bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der 37-Jährige musste die Beamten daraufhin zu zwei Blutentnahmen in ein Krankenhaus begleiten. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten und er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Überlingen

Pkw-Lenker nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 43-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr auf der K 7771 zugezogen. Ein 17-jähriger Leichtkraftradlenker befuhr die Strecke von Owingen in Richtung Bambergen und wollte in Höhe der Abzweigung nach Urzenreute einen Traktor überholen. Hierbei geriet er offenbar auf der weißen Mittelmarkierung ins Rutschen und stürzte. Um eine Kollision mit dem Zweiradlenker zu vermeiden, wich der in diesem Moment entgegenkommende 43-Jährige mit seinem DB Vito nach rechts aus. Dabei platzte an dem Wagen der rechte Vorderreifen und die Airbags lösten aus. Hierdurch verletzte sich der Autofahrer leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 17-jährige Zweiradlenker blieb glücklicherweise unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 2.000 Euro.

Sipplingen

Heißer Tee führt zu Verkehrsunfall

Heißer Tee im Fahrzeug hat am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 22-jährige BMW-Lenkerin die Seestraße in Richtung Ludwigshafen und verbrühte sich offenbar an dem Heißgetränk. Aufgrund des Schrecks verlor sie daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Leitplanke links der Fahrbahn. Die Frau wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch kurz darauf wieder verlassen. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der am Fahrzeug und an der Leitplanke entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 4.000 Euro geschätzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Unbekannter randaliert und richtet Sachschaden an

Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr auf dem Weg von Oberuhldingen nach Unteruhldingen randaliert und dabei Sachschaden verursacht. Beginnend in der Aachstraße zog der Vandale offenbar bis zum Hafen in Unteruhldingen und warf auf seinem Weg sämtliche Mülltonnen sowie mehrere Blumenkästen um. Einige der Blumengefäße wurden dabei beschädigt. Im Hafenbereich wurden mehrere Grünpflanzen aus ihren Kübeln gerissen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Unbekannten nicht mehr feststellen und räumte die zum Teil durch die Mülltonnen blockierte Fahrbahn wieder frei. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Hohen Sachschaden nach Unfallflucht hinterlassen

Nicht unerheblichen Sachschaden in einem geschätzten Gesamtwert von rund 12.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Hahnstraße hinterlassen. Der Unbekannte befuhr die Hahnstraße in Richtung Eugenienstraße und prallte aus bislang nicht geklärtem Grund wuchtig auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch die hierbei ausgelöste Alarmanlage des Fahrzeugs wurde ein Zeuge geweckt, der noch mitbekam, wie der Verursacher mit quietschenden Reifen davonfuhr. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden. Es ist davon auszugehen, dass auch das Fahrzeug des Unfallflüchtigen im rechten Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte.

