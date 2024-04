Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Über rote Ampel vor Polizei geflüchtet - Fahrer erwarten nun Anzeigen

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot muss ein 28-Jähriger rechnen, der mit seinem BMW am Mittwoch kurz vor 11 Uhr vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte. Eine Streife der Verkehrspolizei wollte den Mann stoppen, da an seinem BMW augenscheinlich technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Auf Anhalteversuche der Polizisten reagierte der 28-Jährige nicht, sondern gab an einer roten Ampel an der Kreuzung Waldseer Straße/Niederbieger Straße Gas. Die Beamten folgten ihm dennoch, konnten den Wagen einer Kontrolle unterziehen und stellten unter anderem Veränderungen an den Reifen und den Rücklichtern fest. Der 28-Jährige muss den BMW nun in einen verkehrssicheren Zustand versetzen und wird bei der Bußgeldbehörde angezeigt.

Leutkirch

Lkw prallt in Baustellensperrwand - hoher Sachschaden

Auf knapp 70.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 11 Uhr auf der A 96 entstanden ist. Ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte vor einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Die Baustelle war mit Warntafeln, einer Geschwindigkeitsreduzierung und einer Sperrwand abgesichert. Da zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur Verkehr herrschte, bremste der 58-Jährige seinen 40-Tonner eigenen Angaben zufolge ab, prallte jedoch trotzdem in die Sperrwand. Im Anschluss kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Lkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auf der Autobahn kam es während der Unfallaufnahme bis gegen 12.30 Uhr zu einem Rückstau.

Leutkirch

Unbekannter bricht Reisebus auf

Einen Reisebus, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor einem Gasthaus in der Wangener Straße im dortigen Baustellenbereich abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Täter aufgebrochen. Der Unbekannte hebelte die hintere Tür auf und entwendete aus dem Businneren Bargeld. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Zeugenhinweise oder Hinweise zum Täter.

Leutkirch

Fahrzeug angefahren - Verursacher haut ab

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, vor einem Hotel in der Wangener Straße am Ortsausgang Richtung Zollhaus einen Pkw erheblich beschädigt. Der Unbekannte prallte auf dem dortigen Parkplatz gegen die rechte Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Baienfurt

Eingenickt - Auto prallt gegen Hauswand

Wohl aufgrund von Sekundenschlaf ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer in der Waldseer Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Während an der Hauswand oberflächlicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, dürfte an dem Unfallwagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro entstanden sein. Sowohl der Unfallfahrer als auch dessen Beifahrer, der sich leichte Verletzungen zuzog, wurden durch einen Rettungsdienst betreut. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, seinen Führerschein musste er noch vor Ort an die Beamten übergeben.

Bad Waldsee

Nachbarn gehen aufeinander los - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Zunächst verbale Streitigkeiten zwischen Nachbarn sind am Dienstagnachmittag in der Frauenbergstraße eskaliert. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen schlugen Angehörige der beiden Familien im Verlauf der Auseinandersetzung mit Holzlatten und anderen Gegenständen aufeinander ein, wobei fünf der wohl sieben Beteiligten verletzt wurden. Drei Personen wurden in der Folge durch einen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, deren Gegenstand unter anderem die Hintergründe und konkreten Beteiligungen der einzelnen Personen sein wird.

