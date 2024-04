Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter zerkratzt Auto

Einen Pkw, der im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag in der Schützenstraße abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Täter auf der Motorhaube und der linken Fahrzeugseite großflächig zerkratzt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Moped-Fahrerin überschlägt sich

Bei einem Auffahrunfall hat sich das Leichtkraftrad einer 17-Jährigen am Dienstag kurz nach 14 Uhr in der Ulmer Straße überschlagen. Die Jugendliche bemerkte zu spät, das eine vorausfahrende 33-jährige VW-Fahrerin an einer rot zeigenden Ampel zum Stehen kam. Die 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den VW auf, verlor die Kontrolle über das Zweirad und überschlug sich. Sie wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ihr Kleinkraftrad war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro beziffert.

Baienfurt

Täter zerkratzt Auto - Zeugen verständigen Polizei

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung kommt auf einen 59-Jährigen zu, der am Dienstag gegen 16.30 Uhr vor einem Supermarkt in der Baindter Straße einen Pkw zerkratzt und gegen das Fenster gespuckt haben soll. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte den Besitzer des Pkw. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 59-Jährigen, der nach der Tat wegfuhr, anhand des Kennzeichens seines Wagens ermitteln. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer

Ohne Führerschein war ein 55-Jähriger mit seinem Auto im Stadtgebiet unterwegs, als ihn eine Polizeistreife am Dienstag kurz nach 21.30 Uhr kontrollierte. Schnell stellte sich heraus, dass dem Mann der Führerschein entzogen worden war. Die Fahrt endete für ihn an Ort und Stelle. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Wangen

Brandmelder löst aus - Strafanzeige ist die Folge

Mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 36 Jahre alter Mann rechnen, in dessen Wohnung am Dienstag kurz nach 15 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Eine zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr alarmierte Polizeistreife konnte weder Feuer noch Rauch feststellen. Allerdings stießen die Beamten in der Wohnung schnell auf die Ursache für den Fehlalarm: Die Abluftanlage einer Cannabisplantage hatte offenbar den Melder durch warme Abluft aktiviert. Die Polizisten beschlagnahmten die verbotenen Pflanzen und leiteten Ermittlungen gegen den 36-Jährigen ein.

Wangen

Seniorin entgeht in letzter Sekunde Betrug

Eine 68-jährige Frau ist am Dienstag ganz knapp einem Betrug entgangen. Die Seniorin erhielt am späten Vormittag einen Anruf, in dem eine weinende Frau behauptete, die Tochter der 68-Jährigen zu sein und einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im weiteren Verlauf nahmen eine vermeintliche Polizistin und eine angebliche Staatsanwältin das Gespräch an sich und erklärten der 68-Jährigen, dass eine Kaution in Höhe von über 100.000 Euro notwendig sei, um die Tochter vor einer Inhaftierung zu bewahren. Die Seniorin, die von den Betrügerinnen am Mobiltelefon gehalten und davon überzeugt wurde, nicht aufzulegen, fuhr im weiteren Verlauf nicht wie angewiesen zur Bank, sondern zur Arbeitsstelle ihrer echten Tochter. Dort traf sie diese wohlbehalten an, wodurch der Betrugsversuch zutage kam. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen versuchten Betrugs aufgenommen und warnt erneut vor Schockanrufen dieser Art. Die Betrüger nutzen das Schockmoment ihres Gegenübers, um an dessen Erspartes zu gelangen. Beenden Sie Anrufe dieser Art sofort und nehmen Sie Kontakt mit Ihren Angehörigen über die Ihnen bekannten Rufnummern auf. Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Lassen Sie sich von den psychologisch geschulten Straftätern nicht unter Druck setzen. Geben Sie keine Informationen über Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse preis. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Weitere Informationen zu diesem Thema bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Amtzell

Unfallbeteiligter erliegt seinen Verletzungen

Nach dem Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem Radfahrer am Sonntag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5752300) ist der 81-Jährige Pedelec-Fahrer am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Isny

Unbekannte hacken Banking

Ihr Erspartes im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich hat eine 59-Jährige am Montag an Betrüger verloren. Ein Unbekannter kontaktierte die Frau mit der vorgetäuschten Rufnummer ihrer Bank und gab an, ein Mitarbeiter der Bank zu sein. Er überzeugte die Frau davon, dass auf ihrem Konto eine unerlaubte Buchung stattgefunden habe und er diese nun mit ihrer Hilfe stornieren müsse. Die 59-Jährige folgte daraufhin den Anweisungen des angeblichen Bankers und gab im Online-Banking eine entsprechende PIN ein. Im weiteren Verlauf wurden von ihrem Konto mehrere tausend Euro transferiert. Die 59-Jährige erstattete in der Folge bei der Polizei Anzeige, die nun wegen Betrugs ermittelt. Noch ist unklar, ob über die Bank die Rückholung des Geldes gelingt. Die Beamten raten zur Vorsicht bei derartigen Anrufen. Beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie selbstständig Kontakt mit Ihrer Bank auf. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend bei der Polizei Anzeige.

Bad Wurzach

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Über zwei Promille hatte ein 49 Jahre alter Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Dienstag kurz nach 20.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Die Beamten nahmen bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahr und veranlassten einen Vortest. Da dieser rund 2,5 Promille ergab, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und zeigten den 49-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

