Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Gegen einen Seat Leon, der im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag in der Mariataler Straße abgestellt war, ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer geprallt. Dabei wurde die vordere linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 07561/803-3333 entgegen, das wegen Fahrerflucht ermittelt.

Ravensburg

Baumarkt mit Sprühfarbe verunstaltet

Die Fassade eines Baumarkts in der Bleicherstraße ist im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh von Unbekannten mit grüner Sprühfarbe verunstaltet worden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Weingarten

19-Jährige greift Polizeibeamte an

Mit Strafanzeigen wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss eine 19-Jährige rechnen, die von der Polizei am Montag kurz nach 22.30 Uhr in einem Supermarkt in der Karlstraße in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizei war alarmiert worden, weil die junge Frau zuvor einen Ladendiebstahl begangen und gegen das bestehende Hausverbot verstoßen hatte. Die alkoholisierte 19-Jährige wies starke Stimmungsschwankungen und körperliche Ausfallerscheinungen auf, weshalb die Beamten die Frau in Gewahrsam nahmen. Gegen den Zugriff wehrte sich die 19-Jährige vehement und griff die Polizisten an. Die Frau musste die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Neben strafrechtlichen Konsequenzen kommt auf die 19-Jährige auch die Rechnung für den Gewahrsam zu.

Weingarten

Unbekannter fährt Fahrzeug an und haut ab

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Nissan Micra hinterlassen, der am Montag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ettishofer Straße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge dürfte der Unbekannte den Nissan beim Ein- oder Ausparken hinten rechts gestreift haben und sich ohne seine Personalien zu hinterlassen vom Unfallort entfernt haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Aulendorf

Mit Teleskopschlagstock angegriffen

Unverletzt blieb ein 21-Jähriger, der am Montag kurz vor 15 Uhr in der Schussenrieder Straße von einem 23-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock angegriffen worden war. Ersten Erkenntnissen des Polizeipostens Altshausen zufolge griff der 23-Jährige den Jüngeren aus noch unbekannten Gründen unvermittelt an. Da der 21-Jährige jedoch ausweichen konnte, wurde er nicht verletzt. Eine Polizeistreife konnte den 23-jährigen Tatverdächtigen wenig später am Tatort vorläufig festnehmen und den Teleskopschlagstock sicherstellen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Offenbar kannten sich die beiden Männer. Der 23-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Wangen

Mit Tierabwehrspray gesprüht

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 35-Jährigen eingeleitet, der am Montag seinen Kontrahenten mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht haben soll. Der 35-Jährige und der 37-Jährige gerieten aus bislang unbekannten Gründen in der Bahnhofstraße in Streit, in dessen Verlauf der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen haben soll. Im Anschluss flüchtete der 35-Jährige vor einem scheinbar weiteren Angriff und besprühte den 37-Jährigen mit dem Spray. Dieser wurde dadurch im Gesicht verletzt. Eine alarmierte Polizeistreife stellte das Spray sicher und zeigte beide Männer bei der Staatsanwaltschaft an.

Vogt

Unbekannte besprühen Polizeigebäude

Im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, haben bislang unbekannte Täter das Gebäude des Polizeipostens mit politisch links gerichteten Buchstaben- und Zahlenkombinationen besprüht. Die Unbekannten nutzten dabei orange Sprühfarbe, um die rund 80 cm großen Zahlen und Buchstaben anzubringen. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu der Tat und den Tätern.

Vogt/Leutkirch

Randaliererin muss Nacht in Arrestzelle verbringen

Eine 37 Jahre alte Frau hat am Montag kurz vor 19 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Am Langacker" randaliert und mehrere Personen beleidigt. Nachdem sie von einer Angestellten des Geschäfts verwiesen worden war, betrat sie es erneut, biss von einer Pizza ab und warf diese zu Boden. Dabei beleidigte sie unter anderem die Angestellte. Eine alarmierte Polizeistreife nahm die mit rund drei Promille alkoholisierte 37-Jährige in Gewahrsam und brachte sie in die Arrestzelle des Leutkircher Polizeireviers. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte sie mehrere eingesetzte Polizeibeamte mit üblen Ausdrücken. Die 37-Jährige musste die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Auf sie kommen nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Diebstahls sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Leutkirch

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Beamte des Polizeireviers Leutkirch haben am Montag einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen, der gegen 13.45 Uhr in der Ottmannshofer Straße gegen einen Pkw getreten hat. Im weiteren Verlauf soll er auf zwei Passanten in bedrohlicher Weise zugegangen sein. Der deutlich alkoholisierte Mann konnte von den Polizisten weniger später in der Memminger Straße angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich mit aller Kraft. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Leutkirch

Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte am Bahnhof eingestiegen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür im Bereich des Biergartens gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und versuchten, den dort befindlichen Tresor mit brachialer Gewalt aufzubrechen. Dies misslang jedoch, weshalb die Täter ohne Beute von dannen zogen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges im Bereich des Lokals wahrgenommen haben, mögen sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 melden.

Aitrach

Fahrzeugspiegel besprüht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 23.50 Uhr am Bahnhof den Außenspiegel eines Opel Astra besprüht, sodass in diesem nichts mehr zu erkennen ist. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat.

