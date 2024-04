Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Schwertransport-Fahrer bleibt an Brücke hängen

Der 59 Jahre alte Fahrer eines Schwertransports hat am Montag gegen 23.30 Uhr offenbar die Höhe seines Gefährts falsch eingeschätzt und ist mit seiner Ladung gegen eine Brücke, die über die B 467 führt, geprallt. Dabei entstand sowohl an der aus einem Silo bestehenden Ladung als auch an der Brücke Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an. Im Laufe des Dienstags wird ein Statiker die Brücke begutachten. Der 59-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt.

Kressbronn

Einbruch in Wertstoffhof

Ein bislang unbekannter Täter ist am vergangenen Wochenende in eine Hütte auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Straße "Im Heidach" eingestiegen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür gelangte der Unbekannte in das kleine Gebäude und entwendete ein Kleidungsstück und einen Verbandskasten. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um Zeugenhinweise.

Überlingen

Anhänger kippt um - Ladung geht zu Bruch

Der Anhänger des Ford Transit eines 54-Jährigen ist am Montag kurz nach 14 Uhr an der Abfahrt der B 31 "Nußdorf" umgekippt. Dabei ging die aus Fenstern bestehende Ladung des Anhängers größtenteils zu Bruch. Mutmaßlich war der 54-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Bundesstraße abgefahren. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Deggenhausertal

Fahrzeuge stoßen zusammen

Auf der K 7751 zwischen Urnau und Eschenhof sind am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr zwei entgegenkommende Fahrzeuglenkerinnen zusammengestoßen. An einer Engstelle verstießen sowohl die 31 Jahre alte Fahrerin eines BMW als auch eine 24-jährige Opel-Fahrerin gegen das Rechtsfahrgebot, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 13.000 Euro beziffert. Beide Frauen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben jedoch ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und zehn Wehrleuten am Unfallort eingesetzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell