Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Alkoholgrenzwert überschritten

Den Alkoholgrenzwert von 0,5 Promille hat ein 52-Jähriger überschritten, der am Sonntagnachmittag in der Beizkofer Straße mit seinem Wagen zu einer Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Nachdem ein Alkoholvortest über 0,7 Promille ergeben hatte, veranlassten die kontrollierenden Beamten bei dem 52-Jährigen eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Sollte die Untersuchung der Blutprobe die Überschreitung bestätigen, kommen auf den Autofahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld zu.

Mengen

Betrunkener will "Brand" löschen - Polizeieinsatz

Weil er offensichtlich seinen "Brand" löschen wollte, hat am frühen Sonntagmorgen ein stark alkoholisierter Mann in der Steingrubstraße an einem Haus an ein Fenster geklopft. Der Bewohnerin des Hauses war nicht geheuer, dass am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr ein Ffremder an ihr Fenster klopfte und offensichtlich in das Gebäude wollte, weshalb sie die Polizei verständigte. Eine Streife konnten den 35-Jährigen, bei dem es sich offensichtlich nicht um einen Einbrecher handelte, in der Nähe kontrollieren. Der mit knapp zwei Promille Alkoholisierte wollte eigenen Angaben zufolge lediglich um ein Glas Wasser bitten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell