Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Nähe einer Cocktailbar beim Adlerplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in die sich in der Folge noch weitere Personen einmischten, bzw. schlichten wollten. Ein bislang unbekannter Täter soll hierbei mit einer abgebrochenen Glasflasche auf einen 33-Jährigen losgegangen sein, der jedoch den Angriff mit seinem Arm abwehren konnte und glücklicherweise nur oberflächliche Schnittwunden erlitt. Der Täter wird als dünner Mann mit roter Jacke oder grünem Oberteil beschrieben. Personen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Auf dem Parkplatz einer Diskothek im Teilort Heudorf wurden am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwei Straßenlaternen und ein Wegweiser beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Laut einer Zeugin hielt sich kurz vor der Tatzeit noch eine Personengruppe von fünf bis zehn jungen Männern auf dem Parkplatz auf. Ob diese im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen, ist jedoch nicht bekannt. Hinweise hierzu werden unter Tel. 07571/1040 an das Polizeirevier Sigmaringen erbeten.

