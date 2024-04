Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Auseinandersetzung fordert zwei Verletzte

Zeugen sucht die Polizei Ravensburg zu einer Auseinandersetzung, die am frühen Sonntagmorgen in der Escher-Wyss-Straße stattgefunden hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei alkoholisierten Personen und einer unbekannten Gruppe von ca. fünf Personen. In der Folge wurden die beiden Geschädigten aus der Gruppe heraus geschlagen, wodurch bei einem der Geschädigten ein Zahn abgebrochen ist. Anschließend entfernte sich die unbekannte Gruppe von der Örtlichkeit. Eine Beschreibung der Personen liegt nicht vor.

Leutkirch i.A.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Samstag zur Mittagszeit kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B465 zwischen Leutkirch und Bad Wurzach, Höhe Haid. Den bisherigen Ermittlungen zufolge musste die 38-jährige Fahrerin eines Wohnmobils auf Grund eines vor ihr plötzlich stark abbremsenden Mercedes-Benz ebenfalls stark abbremsen. Der hinterherfahrende 32-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Wohnmobil auf. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 10000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Mercedes-Benz bog in der Folge in die Straße "An der Kiesgruben" ab und fuhr weiter, ohne dass seine Beteiligung an dem Unfall festgestellt werden konnte. Es ist lediglich bekannt, dass der Mercedes schweizer Kennzeichen hatte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

