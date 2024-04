Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zum Wohnungsbrand in Meersburg am 06.04.2024

Bodenseekreis (ots)

Wohnungsbrand fordert Verletzten

Meersburg

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich sind die Folgen eines Wohnungsbrandes am Samstagvormittag in der Daisendorfer Straße in Meersburg. Gegen 11:20 Uhr wurde zunächst eine starke Rauchentwicklung gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrückten. In einer Wohnung im zweiten OG des Mehrfamilienhauses war aus bislang unbekannten Gründen ein Brand im Bereich der Küche ausgebrochen. Der Bewohner wurde hierbei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus der Wohnung geborgen werden. Er wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik transportiert. Die betroffene Wohnung ist aktuell unbewohnbar, die restlichen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Daisendorfer Straße war für die Dauer der Löscharbeiten für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt werden. Es liegen bislang keine Anhaltspunkte für Brandstiftung vor. Im Einsatz waren die Feuerwehren mit 36 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 25 Helfern, ein Rettungshubschrauber sowie 4 Streifen der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell