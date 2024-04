Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Ladendiebin erwischt

Am Freitag, gegen 18.40 Uhr wurde durch einen Ladendetektiv eine 21-jährige Frau in einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße in Friedrichshafen beim Ladendiebstahl erwischt. Die Diebin hatte ein hochwertiges Parfüm eingesteckt und wollte ohne zu bezahlen den Laden verlassen. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde in ihrer mitgeführten Handtasche zusätzlich ein verschreibungspflichtiges Medikament festgestellt. Neben dem Ladendiebstahl, wird sie nun auch wegen diesem illegalen Medikament angezeigt.

