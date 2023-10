Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Alkohol, unverzollte Waren und Lebensmittel

Zoll verhindert Schmuggel

Erfurt (ots)

Bei einer Kontrolle eines aus Moldawien kommenden Kleintransporters konnten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt am vergangenen Mittwoch neben rund 460 Litern Alkohol und alkoholhaltigen Getränken, diversen Neuwaren auch 630 Kilogramm Fleisch- und Käsewaren feststellen, deren Einfuhr entweder unerlaubt erfolgte oder entsprechende Abgaben nicht gezahlt wurden.

Die beiden 41- und 34- jährigen Insassen des Kleintransporters gaben im Rahmen der Kontrolle auf dem Rasthof Thörey an der BAB 4 an in Richtung Irland unterwegs zu sein. Im Laderaum entdeckten die Zöllner rund 60 Liter Alkohol, 4 Liter Alkopops, 35 Liter Schaumwein und 361 Liter Wein, für die die beiden Männer keine Versteuerungsnachweise vorzeigen konnten. Noch vor Ort erhoben die Kontrolleure die entstandenen steuerlichen Abgaben i.H.v. 475 Euro nach.

Doch damit war die Kontrolle für die Männer nicht beendet: Weil sie bei der Einfuhr in die EU die erforderliche Zollanmeldung für diverse Neuwaren, u.a. ein E-Bike und verschiedene Sanitärartikel, nicht vorgenommen hatten, mussten sie rund 160 Euro Einfuhrabgaben nachzahlen. Daneben wurde eine Sicherheitsleistung i.H.v. 100 Euro erhoben.

Die in zwei Kühltruhen transportierten 630 Kilogramm Wurst-und Käsewaren wurden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen geltendes Lebensmittelrecht nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt zu einer Entsorgungsfirma gebracht und am nächsten Tag vernichtet. Auch hier kamen die beiden Männer nicht ungeschoren davon. Die für die Lagerung und Entsorgung entstandenen Kosten von 530 Euro mussten sie ebenfalls sofort bezahlen.

Um über tausend Euro und mehrere hundert Kilo Lebensmittel erleichtert, konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

