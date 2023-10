Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Drogen in Unterhose versteckt

Zoll verhindert Crystal-Schmuggel

Erfurt (ots)

Rund 6 Gramm Crystal stellten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt bei einem 42-jährigen Mann aus dem Vogtlandkreis am Montag sicher. Versteckt hatte er die Drogen in seiner Unterhose.

Am frühen Dienstagabend kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt in Schönlind ein aus der Tschechischen Republik kommendes Fahrzeug. Auf Befragen der Zöllner gaben die beiden Insassen des Pkw zunächst an, keinerlei verbotene Gegenstände und Substanzen mit sich zu führen. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest, der beim Beifahrer positiv ausfiel, ließ jedoch schnell Gegenteiliges vermuten. Erst nachdem die Kontrolleure eine körperliche Durchsuchung angedroht hatten, zog der 42-jährige aus seiner Unterhose ein Cliptütchen mit weißem, kristallinen Inhalt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um 5,6 Gramm Crystal.

Die Drogen wurden sichergestellt und die Beamten leiteten noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

