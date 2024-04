Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Fahrer eingenickt

Am Freitag, gegen 15.40 Uhr befuhr ein 73-jähriger Renault-Fahrer die B30neu von Biberach kommend in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Kurz vor der Ausfahrt Ravensburg Nord kam er vermutlich aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 150 Meter im Bankett weiter und touchierte anschließend mit seiner rechten Fahrzeugseite ein Verkehrsschild. Im Anschluss steuerte er sein Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück und kam etwa 100 Meter weiter zum Stillstand. Am Pkw wurde die gesamte Beifahrerseite, sowie der rechte hintere Reifen beschädigt. Hierbei entstand wirtschaftlicher Totalschaden i.H.v. etwa 5000,00 Euro. Durch den Unfall war der Pkw ON01 nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Verkehrsschild beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1500,00 Euro. Sowohl der Fahrer aus auch seine 70-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Wangen im Allgäu

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag etwa gegen 18.25 Uhr standen nach Angaben eines Unfallbeteiligten mehrere Personen auf der Brücke über die A 96 zwischen Humbrechts und Biggelshof. Da sie sich offensichtlich bedrohlich über das Brückengeländer beugten, bremste ein 40-jähriger Mercedes-Benz seinen Pkw auf der A 96 in Fahrtrichtung München bis zum Stillstand ab. Dies erkannte eine 42-jährige Toyota-Fahrerin zu spät und streifte zunächst einen Hyundai rechts, wobei dieser gegen die Mittelschutzleitplanke gedrückt wurde. Anschließend fuhr sie auf den Mercedes auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro, verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und insbesondere Personen, welche Angaben zu den Fahrradfahrern auf der Brücke machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst -Außenstelle Kißlegg- unter Tel.: 07563 9099-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr parkte ein Daimler-Benz auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes beim Haidösch in Wangen. Als die Fahrerin gegen 16.00 Uhr wieder an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Streifschaden am Heck des Daimlers fest. Den Spuren des Unfallschadens nach zu urteilen, welcher bei etwa 1500.- Euro liegt, wurde dieser vermutlich mit einem Einkaufswagen verursacht. Ohne sich um den Schaden am Heck zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 entgegen.

Leutkrich

Roller geklaut

Am Freitag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr wurde vor dem Jugendhaus in der Poststraße in Leutkirch ein Roller der Marke SoFLow mit dem Versicherungskennzeichen 534 EKH gestohlen. Da der Roller über eine Sperrung offensichtlich nicht gestartet werden kann, muss er weggeschoben oder aufgeladen worden sein. Die Polizei in Leutkirch erbittet Hinweise unter Tel.: 07561 8488-0.

