Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raubdelikt in Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (fha). Bereits am Freitagmorgen, den 22.03.2024, wurde ein 21-jähriger Mann am Marienfriedhof in Hildsheim Opfer eines versuchten Raubdeliktes. In diesem Zusammenhang suchen die zuständigen Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim nach möglichen Zeugen.

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen hat sich die Tat gegen 07:45 Uhr ereignet. Der 21-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim sei im Bereich des Haupteinganges des Marienfriedhofs, Butterborn Ecke Pepperworth, von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Dieser habe sich dem 21-Jährigen in den Weg gestellt und die Herausgabe von Geld gefordert. Nachdem dies verweigert wurde, habe der unbekannte Täter dem 21-Jährigen einmal gegen den Oberschenkel getreten, anschließend jedoch von weiteren Übergriffen abgelassen. Daraufhin konnte sich der 21-Jährige ohne weiter verfolgt zu werden von der Tatörtlichkeit entfernen. Bargeld oder Gegenstände wurden ihm nicht entwendet.

Während der Tatausführung solle der Täter zudem in Begleitung einer unbekannten Frau gewesen sein. Diese habe den 21-Jährigen weder körperlich angegriffen noch mit ihm gesprochen. Das Opfer schätzt den männlichen Täter auf ca. 25-Jahre. Zudem habe dieser kurze schwarze Haare und sei ca. 185 cm groß. Bekleidet sei der Mann mit einer schwarzes Jacke, einer blauen Jeans und dunklen Halbschuhen gewesen. Weiterhin habe er Hochdeutsch gesprochen. Die unbekannte Frau sei ebenso ca. 25 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Ihre Haare seien hell und zum Tatzeitpunk schulterlang. Bekleidet sei sie mit einer weißen Jacke, einer blauen Jeans und Halbschuhen gewesen.

Die Polizei Hildesheim hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen.

Personen die Hinweise zur Tat, dem unbekannten Täter und der unbekannten weiblichen Begleitung tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121 - 939 - 115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell