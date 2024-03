POL-HI: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 7 - Sattelzug fährt auf Sicherungsanhänger auf

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / BETTRUM (lud) Zwischen dem 23.03.2024, 18:00 Uhr und dem 25.03.2024, 07:00 Uhr wurden von einem Bauernhof in der Straße Am Brink in 31185 Söhlde OT Bettrum insgesamt 12 gusseiserne Gewichte á ca. 30 kg, welche an einem Traktor der Marke Deutz-Fahr zur Stabilisierung befestigt waren, entwendet. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt ...

