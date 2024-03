POL-HI: Röllinghausen- Sachschädigungen an Anhängerreifen

Polizeiinspektion Hildesheim

Röllinghausen- Sachschädigungen an Anhängerreifen

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü.) Ein 33-jähriger Alfelder stellte am 24.03.2024 gegen 18:30 Uhr zwei Anhänger im Schützenweg des Alfelder Ortsteils Röllinghausen ab. Als er am 26.03.2024 gegen 05:30 Uhr zu den Anhängern zurückkehrte, stellte er an beiden beschädigte Reifen fest. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter mit einem Gegenstand auf die Reifen eingewirkt hat. Die Polizei such Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben, oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

