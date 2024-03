POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Düngen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Am Montag den 25.03.2024 in der Zeit von 08:15 Uhr bis 08:45 Uhr parkte eine 81-jährige Dame aus Alfeld ihren roten PKW Mercedes Benz auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Am Bahnhof. Anschließend stellte sie am linken Außenspiegel eine Beschädigung fest. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Spiegel ...

