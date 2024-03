Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung in der Göttinger Straße/Dohnser Weg in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

ALfeld (pie). Am 22.03.2024 wurde zwischen 12:15 und 15:15 Uhr durch zwei Beamte des PK Alfeld eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Lasermessung in der Göttinger Straße Ecke Dohnser Weg in 31061 Alfeld (Leine) durchgeführt. Aufgrund der dort befindlichen Grundschule ist in dem überwachten Zeitraum eine Geschwindigkeit von maximal 30km/h erlaubt. Durch die Beamten konnten insgesamt 30 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Der schnellste PKW fuhr hierbei mit einer Geschwindigkeit von 64km/h. Durch die Anwohner wurde die Aktion sehr positiv wahrgenommen.

