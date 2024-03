POL-HI: Diebstahl auf einer Baustelle in Groß Düngen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (bef). Im Zeitraum zwischen dem 22.03.2024, 23:30 Uhr und dem 23.03.2024, 13:00 Uhr, ist es in der Borcholtenstraße in Hildesheim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Bislang unbekannte Täter zerstachen nach bisherigen Erkenntnissen in diesem Zeitraum den linken Vorder - und Hinterreifen eines schwarzen Mercedes und zerkratzten außerdem die linke Fahrzeugseite. Anschließend ...

