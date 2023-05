Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Firma- Zeugensuche

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen begaben sich in der Zeit zwischen dem 17. Mai, 21.00 Uhr und gestern, 10.00 Uhr widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Straße "Am Wolfsborn" in Großenlupnitz. Offenbar wollten der oder die Unbekannten gewaltsam in die Firmenhalle eindringen, was allerdings misslang. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro, entwendet wurde nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0129609/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

