Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Itzum und Drispenstedt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (fha). Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt seit heute (25.03.2024) zu zwei vollendeten Wohnungseinbruchdiebstählen. Die Taten ereigneten sich in den Stadtteilen Itzum und Drispenstedt.

Bereits am Freitag (22.03.2024), zwischen 14:00 Uhr und 18:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Itzum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Objektes. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten des Wohnhauses und entfernten sich mitsamt des Diebesgut unerkannt vom Tatort.

Die zweite Tat ereignete sich vermutlich am Samstag (23.03.2024), zwischen 08:00 Uhr und 23:59 Uhr. Bislang unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Drispenstedt ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus verschafften, wurden auch hier sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Anschließend entfernten sich die Täter augenscheinlich unerkannt vom Tatort.

Während der Tatausführung zu beiden Taten verursachten die unbekannten Täter beim gewaltsamen Einbrechen in die Wohnhäuser Sachschaden und entwendeten vermutlich mehrere Wertgegenstände. Informationen zu den jeweiligen Tätern liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Hildesheim hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen zwei Wohnungseinbruchdiebstählen aufgenommen.

Zusammenhänge zwischen den Delikten können derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Umständen im Bereich des Raiffaisenweges, der Rastenburger Straße sowie der Straßen Sensburger Ring und Am Langen Feld bzw. im Bereich des Kennedydamms, der Peiner Landstraße, der Hildebrandstraße und der Straße Am Drispenstedter Brink tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hildesheim unter der Rufnummer 05121 - 939 - 115 zu melden.

