POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Telekommunikationsshop - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.12.) wurde die Polizei gegen 02.00 Uhr zu einem Einbruch in die Große Straße gerufen. Dort war in einem Telekommunikationsshop ein Alarm ausgelöst worden.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich Unbekannte gewaltsam durch die Eingangstür Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten. Was die Täter aus dem Shop entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/59 14 31 5.

