POL-ST: Altenberge, Pkw beschädigt und Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Lengerich (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Erdgeschosswohnung an der Thomas-Mann-Straße eingebrochen. Die Tat ereignete sich am Freitag (15.12.23) zwischen 10.30 Uhr und 22.10 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter an der Terrassentür und an einem Fenster und gelangten in die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Lengerich ...

