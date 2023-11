Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Mainzer Straße - Unfallbeteiligter gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 17.11.2023 kam es gegen 08:00 Uhr in der Mainzer Straße in 55743 Idar-Oberstein, Höhe Hausnummer 203 zu einem Verkehrsunfall.

Die Unfallverursacherin meldete den Unfall erst mit einem zeitlichen Verzug. Zu diesem Zeitpunkt kann vor Ort kein geschädigtes Fahrzeug mehr festgestellt werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin konnte ein defekter rechter Außenspiegel festgestellt werden. Die Verkehrsteilnehmerin befuhr die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. Dabei kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden, weiteren Fahrzeug. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit und meldete sich erst später auf hiesiger Dienststelle.

Falls ein Verkehrsteilnehmer, welcher sein Fahrzeug im besagten Zeitraum dort abgestellt hatte, einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen kann, wird dieser gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell