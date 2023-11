Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "LICHT AN!" Polizei Idar-Oberstein startet Präventionskampagne in Kooperation mit der Stadt Idar-Oberstein und der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Um schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfällen, gerade in der Dunklen Jahreszeit entgegenzuwirken und um ungeschützte und sogenannte schwache Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer oder Kinder, besonders zu schützen, startet die Polizei Idar-Oberstein in Kooperation mit der Stadt Idar-Oberstein und der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz die Kampagne "LICHT AN!"

Ziel der Kampagne ist es, die Verkehrssicherheit zu stärken und das Verkehrsverhalten positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus soll durch verstärkte Kontrollen auf die Wichtigkeit der Beleuchtung im Straßenverkehr, insb. der Fahrradbeleuchtung, aufmerksam gemacht werden. So können schlimme Unfälle und Gefahrensituationen verhindert werden.

Bei der Kampagne "LICHT AN!" werden alte, unbrauchbare Fahrräder aus dem Fundbüro der Stadt Idar-Oberstein mit Signalfarbe besprüht und im gesamten Stadtgebiet am Fahrbahnrand aufgestellt. Die Fahrräder sollen dabei in der Dunklen Jahreszeit auf die Beleuchtung und Sichtbarkeit im Straßenverkehr hinweisen. Die Aktion wurde in der Vergangenheit bereits in anderen Städten erfolgreich umgesetzt.

"Ich begrüße diese wichtige Kampagne und wir unterstützen sie seitens der Stadt sehr gerne" unterstrich Bürgermeister Friedrich Marx. Der Dezernent des Ordnungsamtes wies darauf hin, dass auch im Stadtgebiet jeden Morgen und Abend Radfahrende unterwegs sind, die im Dunkeln nur sehr schlecht zu erkennen sind und daher oft von Autofahrenden erst spät bemerkt werden. "Durch entsprechende Beleuchtung können wir alle dazu beitragen, dass gefährliche Situationen erst gar nicht entstehen."

Mehr Informationen und ein Video zur Kampagne erhalten Sie hier: https://s.rlp.de/88NA5.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell