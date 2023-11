Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit glücklichem Ausgang

Trier-Ehrang (ots)

Am 16.11.2023 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B 53 zwischen Trier-Ehrang und Schweich-Issel ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 83-jähriger VW-Fahrer befuhr die B 53 von Schweich kommend in Fahrtrichtung Trier-Ehrang. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er zunächst mit dem PKW einer 20-jähringen Opel-Fahrerin kollidierte und anschließend mit dem PKW eines 58-jährigen Kia-Fahrer. Glücklicherweise erlitt lediglich der 83-jährige VW-Fahrer einen Schock. Einer beherzten Ausweichbewegung der 20-jährigen Opelfahrerin ist zu verdanken, dass hier keine schwereren Verletzungen entstanden sind. Der Opel und der VW waren so stark beschädigt, dass sie beide mittels Abschleppkran abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 EUR. Die B 53 war während der Verkehrsunfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren neben zwei Streifenwagen der Polizei Schweich, ein Rettungswagen.

