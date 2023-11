Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier sucht Unfallverursacherin

Trier - St. Helena-Straße (ots)

Nach einem Verkehrsunfall fahndet die Polizei Trier nach der bislang unbekannten Verursacherin. Der Unfall ereignete sich am 15.11.23 in der St. Helena-Straße, auf Höhe des Peter-Schütz-Platz in Trier. Hierbei soll eine weibliche Fahrzeugführerin ihren hellgrauen/beigen PKW zurückgesetzt und dabei das hinter ihr wartende Fahrzeug touchiert haben. Die Fahrerin sei daraufhin ausgestiegen, habe sich den Schaden an beiden PKW angeschaut und sei anschließend davon gefahren. Dieser Vorgang soll auch durch unbeteiligte Zeugen beobachtet worden sein. Bekannt ist, dass an dem hinteren Fahrzeug ein Schaden im Bereich des vorderen, linken Kotflügels entstand. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

