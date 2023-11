Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf B51 bei Newel/Zeugen gesucht/Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 16.11.23/ 14:32 Uhr

B51/ Gemarkung Newel (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 12:45 Uhr, kollidierte ein PKW mit einem Tanklastzug im Begegnungsverkehr auf der B51 bei Newel. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 30 jährige PKW Fahrerin die B 51 aus Richtung Bitburg kommend in Richtung Trier. Hinter der Abfahrt Newel geriet die PKW Fahrerin auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Tanklastzug zusammen, der aus Richtung Trier in Richtung Bitburg fuhr. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück geschleudert und prallte anschließend nochmals gegen eine Bushaltestelle. Aufgrund des Unfalles wurden beide Richtungsfahrbahnen der B 51 von 12:50 Uhr bis 16:45 Uhr gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die 30 jährige PKW Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der 29 jährige LKW Fahrer wurde mit Schockzustand in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch den Unfall kam es nicht zu Ladungsaustritt des Tanklastzuges. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter durch die Staatsanwaltschaft Trier beauftragt und die Fahrzeuge sichergestellt. Im Einsatz waren:

- Feuerwehreinsatzzentrale VG Trier-Land - freiwilligen Feuerwehren aus

Aach, Newel, Sirzenich, Olk und Welschbillig

- 1 Rettungswagen und 1 Notarzt der BFW Trier - 1 Rettungswagen Welschbillig - 1 Krankentransportwagen Bitburg - Rettungshubschrauber Air Rescue Luxemburg - LBM/Straßenmeisterei Sirzenich - Schwerlastkontrolltrupp PP Trier - 3 Streifen der Polizeiinspektion Trier

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651- 9779- 5210 in Verbindung zu setzten.

