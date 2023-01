Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unbekannter Lkw verliert Schnee und beschädigt nachfolgenden Pkw

Friedrichsthal BAB A8 (ots)

Am 21.01.2023, gegen 12:30 h, befuhr der Geschädigte mit seinem VW Polo die BAB A8 zwischen der AS Friedrichsthal-Bildstock und der AS Merchweiler in FR Saarbrücken. Bei einem Spurwechsel fuhr ein unbekannter Sattelzug, mit möglicherweise orangefarbenem Anhänger mit ausländischem Kennzeichen, vor den VW Polo und verlor dabei eine größere Menge Eis und Schnee. Diese schlug auf der Pkw-Front auf und verursachte dort Sachschaden. Der Unfall wurde durch die Polizeiinspektion Lebach aufgenommen. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per E-Mail unter PI-Leb-WSD@polizei.slpol.de.

