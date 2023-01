Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brandstiftung an einem entwendeten Pkw

Schmelz (ots)

Am Samstagmorgen, 14.01.2023, gegen 09.40 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Lebach die Mitteilung über einen brennenden Pkw im Bereich eines Autohauses in Schmelz, Industriegebiet "Am Erzweg" ein. Unbekannte Täter hatten dort versucht, einen Pkw, Marke Hyundai i10, Farbe Schwarz, mittels eines Zigarettenanzünders und eines Euro-Geldscheins im geöffneten Tankdeckel in Brand zu setzen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits 2 Stunden zuvor durch seine Fahrweise und dem Umstand, dass eine Frau in dem Pkw geschrien hätte, im Innenstadtbereich von Lebach aufgefallen und am 21. Dezember 2022 im Raum Saarbrücken entwendet worden war. Nach Zeugenaussagen soll sich ein junges Pärchen in dem Pkw und kurz vor Brandausbruch an dem Pkw befunden haben.

Die Polizeiinspektion Lebach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welchen zwischen Schmelz und Lebach ein junges Paar (männlich und weiblich) aufgefallen ist und die sich von der Tatörtlichkeit entfernt haben. Telefon: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell