Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seitenscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich (ots)

Am helllichten Tag schlugen am Mittwoch (05.07.), in der Zeit von 14:50 Uhr bis 16:40 Uhr, Diebe eine Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein.

Der 56-jährige Fahrzeughalter hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Straße "An der Tränke" in Korschenbroich abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er den Schaden und stellte fest, dass der Fahrzeuginnenraum durchwühlt worden war.

Hinweise auf die Täter konnte der 56-Jährige nicht geben, nun sucht das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Falles behilflich sein können. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Sachzusammenhang beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der 02131-3000 bei der Polizei.

Die Polizei rät dringend davon ab Wertsachen im Fahrzeug aufzubewahren. Ein Auto ist kein Safe. Wenn schon außen ersichtlich ist, dass sich nichts von Wert im Fahrzeug befindet, entsteht erst gar kein Anreiz für potentielle Diebe.

