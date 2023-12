Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231206.1 Kollmar: Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben, keine Verletzten

Kollmar (ots)

Am Dienstag (5.12.23) um 21:05Uhr misslang offenkundig ein Wendemanöver mit einem Vito in der Straße Bielenberg. Das Fahrzeug rutschte in den Graben und fuhr sich fest. Wer von den beiden Insassen, ein 33jähriger aus Neudorf und ein 27jähriger aus Gettorf, nun gefahren ist, muss aktuell noch ermittelt werden. Beide Männer waren bei Eintreffen der Polizeibeamten betrunken und leicht unterkühlt. Angaben zum Unfall machten die beiden nicht. Ebenso verweigerten beide einen Alkoholtest. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe im Klinikum Itzehoe und die Sicherstellung der Führerscheine bei beiden Unfallbeteiligten. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

