POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Hundes

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü.) Ein 33-jähriger Alfelder stellte am 24.03.2024 gegen 18:30 Uhr zwei Anhänger im Schützenweg des Alfelder Ortsteils Röllinghausen ab. Als er am 26.03.2024 gegen 05:30 Uhr zu den Anhängern zurückkehrte, stellte er an beiden beschädigte Reifen fest. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter ...

mehr