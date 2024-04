Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Unfall fordert drei Verletzte

Am Freitag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 39-jährige Fiat-Fahrerin die Auffahrt von der L 277/Mühlbergstraße kommend zur B32 / B313 in Sigmaringen. An der Einmündung auf die B 32/B313 wollte sie nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt einer aus Fahrtrichtung Krauchenwies kommenden 67-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Unfall wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.800.- Euro entstand. Die VW-Fahrerin und ihre 84-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei waren die Rettungskräfte mit vier Rettungswagen, zwei Notärzten und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Pkws mussten vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst -Außenstelle Sigmaringen- unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell