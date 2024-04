Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zum Verkehrsunfall auf der B311 mit mehreren Verletzten

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrsunfall auf der B311 fordert mehrere Verletzte

Am Samstagmorgen gegen 10:40 Uhr kam es auf der B311 zwischen Rulfingen und Krauchenwies zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Dacia von Rulfingen in Richtung Krauchenwies und kam kurz nach der Abfahrt Ostrach aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Opel einer 63-Jährigen kollidierte. Eine hinter dem Dacia fahrende 46-Jährige konnte mit ihrem Audi nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte ebenfalls mit dem Opel zusammen, der in der Folge von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer des Dacia wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus diesem befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Opel wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem weiteren Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Beifahrer und die Fahrerin des Audi wurden leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf 30000 Euro geschätzt. Die beteiligten Pkw wurden durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B311 bis gegen 14:00 Uhr gesperrt. Nachdem beim Unfallverursacher Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel festgestellt wurden, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung die nächsten Tage erfolgt. Weiterhin dürfte er den ersten Ermittlungen zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell