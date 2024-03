POL-RE: Herten: BMW bei Unfallflucht beschädigt

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Am Samstag - zwischen dem Vormittag und dem späten Abend - sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Münsterstraße eingebrochen. Nachdem die Wohnungstür aufgehebelt war, durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und erbeuteten Bargeld und eine Rolex-Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges mitbekommen haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben ...

