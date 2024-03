Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Samstag - zwischen dem Vormittag und dem späten Abend - sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Münsterstraße eingebrochen. Nachdem die Wohnungstür aufgehebelt war, durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und erbeuteten Bargeld und eine Rolex-Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges mitbekommen haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Haltern am See:

Auf der Münsterstraße wurde am Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut und öffneten dazu Schränke und Schubladen. Außerdem wurden zwei eingebaute Wandsafes aus den Verankerungen gerissen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag- und Sonntagmittag.

Aus einem Wohnhaus auf der Talstraße haben Einbrecher am Wochenende Münzen und Schmuck gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf, um ins Haus zu gelangen. Durchsucht wurde vor allem das Schlafzimmer. Der Einbruch geschah zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Marl:

Am Freitag - zur Tageszeit - wurde in ein Wohnhaus auf der Schützenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und suchten im Haus nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Damenarmbanduhr und ein goldener Ring gestohlen.

Recklinghausen:

Eine Frau hat am Freitagmittag Am Grünen Platz einen mutmaßlichen Einbrecher im Hausflur erwischt. Gestohlen wurde nichts, es blieb beim Einbruchsversuch. Die Frau hatte verdächtige Geräusche an der Wohnungstür gehört - und dann bemerkt, dass die Tür offen war. Im Treppenhaus konnte sie noch eine männliche, dunkel gekleidete Person mit schwarzem Basecap sehen, die nach unten rannte. Die Polizei sucht unter anderem Zeugen, die die Person ebenfalls gesehen haben und näher beschreiben können.

Oer-Erkenschwick:

In der Nacht zu Dienstag (05.03.) wurde ein schwarzer Kia Sportage vom Händelweg entwendet. An dem Wagen waren RE(cklinghäuser) Kennzeichen angebracht. Der genaue Tatzeitraum lässt sich auf 23.15 Uhr bis 03.30 Uhr eingrenzen. Die Polizei sucht weiter Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

