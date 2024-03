POL-GF: Teures Überholmanöver

Meine (ots) - Bereits am 08.03.2024 ereignete sich in Meine eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Gegen 07:00 Uhr stellte ein 64-Jähriger seinen grauen Skoda Karoq auf dem Parkplatz des Edeka-Markts ab. Dort in der Parkreihe, die an den Fußweg der Bundesstraße 4 grenzt. Als der Mann nach dem Einkauf, gegen 07:15 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung an der Kofferraumklappe feststellen. Der entstandene ...

