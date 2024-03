Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall zwischen E-Scooter und Pkw - Ersthelfer als Zeugen gesucht

Isenbüttel (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter am 15.03.2024 wurde ein 24-Jähriger am Kopf verletzt. Er fuhr gegen 07:05 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem kombinierten Fuß- und Radweg entlang der Moorstraße in Isenbüttel. Den Einmündungsbereich der Straße "Altes Mühlenfeld" erreichte der Mann zu dem Zeitpunkt, in dem ein 60-Jähriger mit seinem Skoda Octavia von der Straße "Altes Mühlenfeld" in die Moorstraße biegen wollte. Dieser hatte den E-Scooter übersehen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 24-Jährige und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich mit einer Platzwunde am Kopf sowie Prellungen an Schulter und Knie.

Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei Ersthelfer, die bei Eintreffen der Polizei den Ort verließen. Dabei soll es sich um eine Frau und einen Mann im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren handeln, die mit einem hellblauen Golf älteren Baujahrs unterwegs waren. Diese und weitere Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05374 955010 bei der Polizei Isenbüttel.

