Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Nach einer Beleidigung zum Nachteil eines Verkehrsteilnehmers rückten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen nach Friedrichshafen-Berg in die Berger Halde aus. Hier konnte der 54-jährige Tatverdächtige, der offensichtlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, angetroffen werden. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte er sich verbal aggressiv und beleidigte und bedrohte diese. Weiterhin schlug er einem Polizeibeamten unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht, wodurch dieser kurzzeitig Schmerzen verspürte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin überwältigt und für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell