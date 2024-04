Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee / Reute

Mann tritt Polizisten und wirft mit Beleidigungen um sich

Offenbar ziemlich aufgebracht war ein 42-Jähriger, der am Sonntag gegen 19.45 Uhr im Mühlbergring aggressiv auftrat, einen Mann schubste sowie Polizeibeamte angriff und beleidigte. Die Beamten waren alarmiert worden, weil der 42-Jährige die Kinder einer Nachbarin anschrie und im Anschluss mit einem 76-Jährigen in Streit geriet. Im Laufe dieser Auseinandersetzung schubste der 42-Jährige den Senior, sodass dieser stürzte und verletzt wurde. Als die Beamten mit dem Tatverdächtigen sprechen wollten, zeigte sich dieser erneut aggressiv und unkooperativ und versuchte zu flüchten. Die Polizisten nahmen den 42-Jährigen aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam, wogegen er sich wehrte und im weiteren Verlauf einen Beamten trat. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte er die Polizeibeamten fortlaufend. Er wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu.

Leutkirch

Alkoholisiert am Steuer

Gut ein Promille hatte ein 60 Jahre alter Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Sonntag gegen 11 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Da den Beamten bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug, veranlassten sie einen Alkoholtest. Die Folgen für den 60-Jährigen waren eine Blutentnahme in einer Klinik sowie eine entsprechende Anzeige. Er hat zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Bad Wurzach

Kind bei Unfall getötet

Bei einem tragischen Unfall ist am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein 9-jähriger Junge ums Leben gekommen. Der Bub führte ein Pferd an einem um den Bauch gebundenen Seil und ging zu Fuß nebenher. Aus noch ungeklärter Ursache scheute das Tier im Bereich eines Flurstücks im Bereich Seeblickstraße, ging durch und schleifte den 9-Jährigen mehrere hundert Meter mit. Der Junge erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen, denen er trotz Reanimation durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle erlag. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen aus.

Bad Wurzach

Kampfhunde verletzten Hund

Ein Hund ist am Sonntag kurz nach 14 Uhr im Bereich des Vorplatzes der St. Verena-Kirche von zwei Pitbulls angegriffen und verletzt worden. Ein bislang unbekannter Mann war mit den beiden Kampfhunden, die nicht angeleint waren, unterwegs. Die beiden Hunde gingen auf den Vierbeiner eines Ehepaars los, das sich in dem Bereich aufhielt, jagten und verletzten diesen. Nur indem der Halter des verletzten Hundes eingriff und die beiden Pitbulls festhielt, konnte er Schlimmeres verhindern. Der Halter der beiden Kampfhunde ging mit diesen im Anschluss weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Achberg

Unbekannte steigen in Fahrzeugschuppen und Haus ein

Unbekannte sind in den vergangenen Wochen in einen Fahrzeugschuppen und ein unbewohntes Haus in der Lindauer Straße eingestiegen. Die Vandalen machten sich dabei an einem Oldtimer zu schaffen, beschädigten ein Fenster des Hauses und durchwühlten mehrere Räume. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Amtzell

Rad- und Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zogen sich ein Rad- und ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Unterbühel und Unterwies zu. Der 81 Jahre alte Pedelec-Fahrer wollte von einer Seitenstraße aus Richtung Boselberg auf die Kreisstraße abbiegen und übersah dabei den 44 Jahre alten Suzuki-Fahrer, der von Unterbühel in Richtung Unterwies unterwegs war. Beide Zweiradfahrer stürzten und mussten von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Wangen im Allgäu

Wohl berauscht auf E-Scooter unterwegs

Eine Blutentnahme wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln musste ein 36-Jähriger am Sonntagnachmittag nach einer Polizeikontrolle über sich ergehen lassen. Beamte des Polizeireviers Wangen hatten den E-Scooter-Fahrer gestoppt und bei diesem Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Nachdem der Betroffene einen Vortest nicht durchführen konnte, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. In einem Taschentuch, das der 36-Jährige zuvor während der Kontrolle wegwarf, befanden sich Restantragungen von Kokain. Sollte sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestätigten, erwarten den Mann neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch ein Bußgeld und führerscheinrechtliche Maßnahmen.

Isny im Allgäu

Über zwei Dutzend Fahrzeuge mit zerstochenen Reifen - Zeugen filmen Tatverdächtigen

Nachdem Zeugen am Sonntagmorgen einen 32-Jährigen dabei gefilmt haben, wie er mit einem Messer die Reifen von geparkten Fahrzeugen zerstach, hat der Polizeiposten Isny strafrechtliche Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Zwischenzeitlich haben die Beamten erhoben, dass an über zwei Dutzend Fahrzeugen im Stadtgebiet Isny die Reifen zerstochen wurden, wobei der entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro betragen dürfte. Die Beweggründe des 32-Jährigen sind bislang unklar. Mögliche weitere Geschädigte, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, sowie weitere Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Aulendorf

Betrunkener Autofahrer prallt in geparkten Pkw - Verursacher schwer verletzt

In einen am Straßenrand geparkten BMW ist am Sonntagnachmittag ein betrunkener Autofahrer in der Zollenreuter Straße geprallt. Der Unfallverursacher, der deutlich über zwei Promille Alkohol intus hatte, schob den geparkten Wagen noch mehrere Meter vor sich her und wurde bei der Kollision schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während am Opel des 41-Jährigen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wird dieser am geparkten BMW auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell