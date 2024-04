Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sauldorf und Krumbach mit seinem Wagen überschlagen. Der 66 Jahre alte Ford-Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Ford auf dem Dach zum Liegen kam. Der Unfallverursacher konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Weil der Fahrzeuglenker bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, wurde mit diesem ein Alkoholvortest durchgeführt, der deutlich über 1,1 Promille ergab. Gegen den 66-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Um den Ford kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Sigmaringen

Autoscheibe mit Stein eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem Stein die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen hat. Der Wagen war in der Bittelschießer Straße geparkt, Hinweise etwaiger Zeugen auf den Täter nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Leibertingen

Alkoholisiert gegen Straßenlaterne gefahren

Über 0,5 Promille zeigte der Alkoholvortest bei einem 74 Jahre alten Autofahrer an, der am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der L 196 zwischen Hausen im Tal und Kreenheinstetten mit seinem Toyota von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren war. Der 74-Jährige verfehlte dabei offensichtlich nur aus Zufall einen Baum, der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Beschlagnahme seines Führerscheins und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sind die Folge für den Unfallverursacher.

Hohentengen

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Polizisten des Reviers Bad Saulgau am Montagabend in der Beizkofer Straße gestoppt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überschritt der 43 Jahre alte Fahrzeuglenker bei einem Alkoholvortest den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille, weshalb er die Beamten auf die Dienststelle begleiten und dort einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen musste. Auf den Autofahrer kommen nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu. Seine Fahrt durfte er vorerst nicht fortsetzen.

Bad Saulgau

Nach Unfallflucht werden Zeugen gesucht

Zu einer angefahrenen Straßenlaterne, die ein Unbekannter über das vergangene Wochenende hinweg in der Platzstraße touchiert hat, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. An der Laterne konnten weiße Lackantragungen sichergestellt werden, als Unfallfahrzeug kommt möglicherweise ein Lkw in Betracht. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

