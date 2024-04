Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Seniorin übergibt Ersparnisse an Betrüger

Dreisten Betrügern ist es gelungen, eine Seniorin derart zu verunsichern, dass sie am Montag einen fünfstelligen Euro-Betrag an eine unbekannte Person übergeben hat. Die Frau bekam zunächst einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse sie nun eine Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro bezahlen. Dieser Betrug fiel jedoch auf, als die Seniorin daraufhin Kontakt zu ihrer wahren Tochter aufnahm. Unmittelbar, bevor sie den Fall bei der Polizei melden wollte, kam ihr ein angeblicher Polizist mit einem erneuten Anruf zuvor. Am Telefon teilte er mit, dass sie einer Betrugsmasche aufgesessen sei und man die Betrügerbande nun fassen wolle. Dazu solle sie das geforderte Geld in ein Briefkuvert packen und sich zum Übergabeort begeben. Die Aktion werde selbstverständlich von zivilen Polizisten vor Ort überwacht und ihr Geld bekomme sie dann nach der Festnahme zurück. Im Gespräch gelang es den Betrügern schließlich, die Frau zu überzeugen, sodass sie sich kurz nach 16 Uhr, in ständigem Telefonkontakt zum angeblichen Beamten, auf den Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Argenstraße begab und das Geld an die angekündigte Abholerin aushändigte. Zur erwarteten Festnahme kam es nicht und die Unbekannte zog mit dem Geld von dannen. Die Geschädigte beschreibt die Abholerin als über 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Sie hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, hinten zusammengebundene blondierte lange Haare und auffällig große künstliche Lippen. Bekleidet war die Frau mit Jeans, einem schwarzen Oberteil und hellen Turnschuhen. Sie hatte eine schwarze Tasche bei sich und lief nach der Übergabe in Richtung Bahnhof. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die an der Übergabeörtlichkeit in Kressbronn auf die unbekannte Geldabholerin aufmerksam geworden sind, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Vandalen richten auf Vereinsgelände Sachschade an

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 11 Uhr und 16 Uhr auf dem Gelände eines Sportvereins im Zaunkönigweg in Manzell randaliert. Sie verschafften sich offenbar über einen Zaun Zutritt, drehten mehrere Wasserhähne stark auf und beschädigten dabei den Tennisplatz. Darüber hinaus zeichneten sie ein verfassungsfeindliches Symbol in den Sand, bevor sie das Weite suchten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Überlingen

Nach Unfall davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 8.50 Uhr im Bereich Hildegardring / Am Schättlisberg ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein 81-jähriger Mann war persönlich zur Polizei gekommen, um mitzuteilen, dass er bei einem missglückten Parkmanöver einen Wagen touchiert habe. Hinweise zu dem Pkw konnte er jedoch nicht geben und bei der Überprüfung der Unfallörtlichkeiten fehlte vom angefahrenen Pkw jede Spur. Den Unfallspuren zufolge dürfte es sich dabei um einen Pkw mit weißer Lackierung und schwarzen Kunststoffeinschlüssen gehandelt haben. Eine unbekannte Zeugin soll den Unfall beobachtet haben und mit dem Verursacher in Streit geraten sein. Sie wird nun gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden. Am Wagen des Seniors entstand bei dem Parkrempler rund 2.500 Euro Sachschaden.

Überlingen

Der Fluch der guten Tat - Unbekannter stiehlt "geliehenes" Auto

Ein Unbekannter hat sich am Dienstagmorgen bei einem Senior in der Straße "Gasserwies" einen Pkw "geliehen" und diesen nicht zurückgebracht. Der Mann klingelte zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr an der Haustüre seines Opfers und gab an, einen dringenden Notfall zu haben. Er sei in der Nachbarschaft wohnhaft, bei einem nahegelegenen Obsthof tätig und benötige dringend einen Pkw, um seiner Frau samt krankem Kind in die Klinik zu folgen. Im guten Glauben überließ der Senior seinem vermeintlich hilfsbedürftigen Gegenüber seinen Wagen samt Schlüssel. Seither fehlt von dem Pkw und dem angeblich in der Nachbarschaft ansässigen Betrüger jede Spur. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zur Identität des Mannes geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden. Bei dem unterschlagenen Auto handelt es sich um einen graublauen Ford Tourneo mit einem großen Hornissen-Aufkleber auf der Motorhaube. Im Pkw waren zur Tatzeit Gartenwerkzeug und Imkerutensilien geladen. Der Tatverdächtige wird als etwa 165 cm groß, rund 25-30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde, kurze Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie Bluejeans. Der Mann hatte keinen Bart, keine Brille und gab sich in hochdeutscher Sprache ohne Akzent als "Olli" aus.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße verursacht. Ohne sich um den Sachschaden am touchierten Ford Focus zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Radfahrer kollidiert mit Lastwagen-Tür - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Straße "Zum Degenhardt" ein Radfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Ein 25 Jahre alter Pedelec-Fahrer war in Richtung Rengoldshauser Straße unterwegs und fuhr an einem geparkten Lastwagen vorbei. In diesem Moment öffnete der 55-jährige Lkw-Fahrer unachtsam die Tür. Der Radler prallte gegen diese und stürzte. Mehrere Passanten sollen den Unfallhergang beobachtet und sich um den 25-Jährigen gekümmert haben. Diese unbekannten Zeugen werden nun gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden.

Meersburg

Geldbeutel gestohlen

Ein Dieb hat am Dienstag gegen 21.30 Uhr zwei Geldbeutel einer Gaststätte an der Seepromenade gestohlen. Der Unbekannte betrat die Räumlichkeiten über eine geöffnete Tür, begab sich in ein Büro der für Kundschaft geschlossenen Gaststätte und nahm zwei schwarze Ledergeldbeutel an sich. Als er beim Verlassen der Räumlichkeiten ertappt wurde, ergriff der Dieb die Flucht in Richtung Fähre. Der bislang unbekannte Täter ist etwa 170 cm groß, hat dunkle kurze Haare und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Hemd, Jeans und weiße Schuhe. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell