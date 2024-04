Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auf Sportplatz in Kassenhäuschen eingebrochen

Auf einem Sportplatz in der Inzigkofer Straße hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Unbekannter in das dortige Kassenhäuschen eingebrochen. Der Täter gelangte über einen Zaun auf das Gelände und trat die Türe des Häuschens ein. Bei seiner Tat machte er jedoch keine Beute, der verursachte Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise zur Tat unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Widerstand geleistet und Polizeibeamte leicht verletzt

Zwei Polizeibeamte im Rahmen von Widerstandshandlungen leicht verletzt hat ein 31-Jähriger am Dienstagabend in der Konviktstraße. Die Polizei war gerufen worden, nachdem der Mann gegen 18.30 Uhr grundlos eine 19-jährige Fußgängerin angesprochen, sie am Weitergehen gehindert, bedroht und sich ihr sexuell anzüglich genähert hatte. Den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann psychisch auffällig und näherte sich ihnen mehrfach bedrohlich, woraufhin diese Pfefferspray gegen ihn einsetzten. Nur unter Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es schließlich, den renitenten 31-Jährigen mittels Hand- und Fußfesseln zu fixieren. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der Mann wurde schließlich aufgrund seines auffälligen Gesundheitszustands in eine Fachklinik gebracht und gelangt nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Zudem muss ein an dem Geschehen Unbeteiligter mit einem Bußgeld rechnen, der trotz mehrfacher Aufforderungen den polizeilichen Einsatzraum mit seinem Pkw zunächst nicht verließ und den gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis ignorierte. Gegen ihn wurde eine Ordnungwidrigkeitenanzeige gefertigt.

