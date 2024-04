Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.04.24

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 03:30 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 46-Jähriger aus Weißenborn mit einem Pkw die L 3300 in Richtung Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Diebstahl aus Wohnung

Am gestrigen Dienstag betraten unbekannte Täter eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Akazienweg in Eschwege. Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr betraten der oder die Täter über eine nicht verschlossene Terrassentür die Wohnung. Wie sich herausstellte wurden aus einem Schrank 300 EUR entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 22:11 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 27-Jähriger aus Eschwege in der Straße "Schützengraben" in Eschwege durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Der 27-Jährige war zu dieser Zeit mit einem E-Scooter unterwegs und stand dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet, Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss

Um 08:05 Uhr befuhr gestern Morgen ein 37-Jähriger aus Bad Salzuflen mit einem Ford Transit die Leipziger Straße in Walburg in Richtung Eschwege. Zu dieser Zeit beabsichtigte ein 58-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Kraftrad (Roller) von einem Grundstück heraus auf die Leipziger Straße einzufahren. Dabei übersah er den Transit, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 58-Jährige kippte mit dem Roller um und verletzte sich dabei leicht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Kradfahrer ergab bei der polizeilichen Unfallaufnahme einen Wert von ca. 0,75 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 09:57 Uhr befuhr am gestrigen Morgen ein 50-Jähriger aus Saalfeld mit einem Sattelzug die B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung B 27. Im Einmündungsbereich zur B 27 musste der Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 57-Jährige aus Tschechien zu spät bemerkte und mit einem Klein-Lkw auffuhr. Hierbei wurde niemand verletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

