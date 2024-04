Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 11:05 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 36-Jähriger aus Eschwege die Landstraße in Niederhone, in der Absicht auf das Gelände des dortigen Waschparks zu fahren. Da dieser sehr stark frequentiert war, entschied sich der 36-Jährige um und fuhr von der Abbiegespur wieder zurück auf die Geradeausspur. Dort übersah er jedoch den Pkw eines 53-Jährigen aus Wanfried, so dass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 07.04.24, 22:00 Uhr und dem 08.04.24, 16:00 Uhr wurde in der Straße "Schmaler Weg" in Niederhone vermutlich beim Wenden eine Hauswand touchiert und dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 00:35 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 44-Jähriger aus Erfurt mit einem Pkw die L 3241 in Richtung Meißner. Zwischen Weidenhausen und Abterode kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 02:31 Uhr ereignete sich auf der L 3245 zwischen Röhrda und Weißenborn ein Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 54-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst und tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Angezeigt wurde gestern noch eine Sachbeschädigung an einen Pkw Kia, die am 06.04.24 festgestellt wurde. Der Pkw war in der "Untere Mühlenbergstraße" in Gertenbach unter einem Carport abgestellt, wo er in den vergangenen Wochen durch Unbekannte im Bereich des vorderen rechten Radkastens beschädigt wurde. Da der Pkw in den Wintermonaten nicht gefahren wurde, ist ein Unfallschaden auszuschließen. Bei einer Kontrolle Anfang März war das Auto noch unbeschädigt. Sachschaden: ca. 1000 EUR; Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

